Stand: 23.05.2022 06:00 Uhr Mann wird bei Messerangriff in Harburg schwer verletzt

In Harburg ist am Sonntagabend ein Mann niedergestochen worden. Die Polizei fand den 31-Jährigen schwer verletzt auf dem Harburger Ring. Er kam in ein Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen war der Mann vor einer nahegelegenen Bar von einer unbekannten Person mit einem Messer niedergestochen worden. Die Mordkommission ermittelt. | Sendedatum NDR 90,3: 23.05.2022 06:00