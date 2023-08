Stand: 24.08.2023 06:30 Uhr Mann wird am Elbstrand überfallen

In Övelgönne ist am Mittwochabend ein Mann am Elbstrand verletzt worden. Gegen 21 Uhr wollte er in der Elbe baden. Als er seine Kleidung und sein Handy am Strand ablegte, versuchte ein anderer Mann, ihm das Telefon zu klauen. Bei dem anschließenden Streit verletzte der Dieb den Schwimmer mit einer abgebrochenen Flasche und flüchtete.

