Stand: 17.08.2023 18:20 Uhr Mann vor U-Bahn geschubst - 21-Jähriger verhaftet

Vier Tage nach der Tat ist der mutmaßliche U-Bahn-Schubser vom Bahnhof Dehnhaide gefasst worden. Der 21-Jährige wurde am Mittwochabend in seiner Wohnung in Hanstedt bei Buchholz in der Nordheide festgenommen. Am Donnerstag erließ ein Richter Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Der Tatverdächtige soll nach einem Streit an der Bahnsteigkante einen ebenfalls 21 Jahre alten Mann ins Gleisbett vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen haben. Der Mann blieb unverletzt.

