Mann vor Diskothek mit Gaspistole beschossen worden

Vor einer Diskothek in der Conventstraße in Eilbek ist in den frühen Morgenstunden am Sonntag ein Mann mit einer Gaspistole beschossen worden. Zuvor hatte er sich mit einem anderen Mann vor der Club geprügelt. Dann soll sein Gegenüber die Gaspistole gezückt und geschossen haben. Der Verletzte wurde von Sanitäterinnen und Sanitätern versorgt und ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) gebracht. Einzelheiten zur Tat sind noch unklar.

