Stand: 28.03.2025 09:11 Uhr Mann von Lkw in Hamburg-Hausbruch überrollt

Am Freitagmorgen ist ein Mann im Hamburger Stadtteil Hausbruch von einem Lkw überrollt worden. Laut Feuerwehr passierte der Unfall gegen 6.30 Uhr am Heykenaukamp. Der Verletzte kam mit einem sogenannten Überrolltrauma in ein Krankenhaus. Er wurde von einem Notarzt begleitet. Angaben zu seiner Identität gibt es bislang nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.03.2025 | 10:00 Uhr