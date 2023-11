Stand: 06.11.2023 15:00 Uhr Mann verletzt seine Frau mit einem Messer schwer

In Neuallermöhe hat ein 74-Jähriger am Sonnabend seine Ehefrau mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei hatten die beiden sich gestritten. Dann stach der Mann der 71-Jährigen in den Hals. Die Frau rief Angehörige zu Hilfe, die den Rettungsdienst alarmierten. Der Ehemann wurde festgenommen. Zur Tatzeit war er betrunken, wie ein Alkoholtest ergab. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Der Zustand der Frau ist mittlerweile stabil.

