Stand: 25.02.2023 16:00 Uhr Mann verletzt Polizeihund mit Messer schwer

In Lohbrügge hat ein Mann in der Nacht zu Sonnabend einen Polizeihund mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei war am frühen Morgen zu der Wohnung gerufen worden, weil der 38-jährige Mann seine Mutter bedroht haben soll. Die Frau rettete sich ins Freie und verständigte die Polizei. Als die mit dem Polizeihund eintraf, stach der Mann den Hund ein. Die Polizei konnte den Mann erst mit einer Elektroschock-Pistole überwältigen. Der Hund musste operiert werden und ist außer Lebensgefahr.

