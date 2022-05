Stand: 24.05.2022 13:00 Uhr Mann verbarrikadiert sich bewaffnet in einer Klinik

Ein Mann aus Hamburg hat sich in der Nacht zu Dienstag mit Messern bewaffnet und in einem Krankenhaus in Winsen/Luhe verbarrikadiert. Zuvor hatte er sich per Notruf bei der Polizei gemeldet, weil er angeblich bedroht wurde. Laut Polizei war der 27-Jährige auch in eine Wohnung eingebrochen, bevor er in das Krankenhaus eindrang. Erst nach mehreren Stunden ließ sich der Mann von Beamten und Beamtinnen einer Spezialeinheit festnehmen. Er wurde in die Psychiatrie eingewiesen. | Sendedatum NDR 90,3: 24.05.2022 13:00