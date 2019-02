Stand: 13.02.2019 13:36 Uhr

Mann überfallen und vergewaltigt: Haftstrafen

Nach einem brutalen Fall von Selbstjustiz hat das Hamburger Landgericht am Mittwoch drei junge Männer und eine Frau wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerer Vergewaltigung zu Haftstrafen zwischen einem und fünf Jahren verurteilt. Der Haupttäter kommt für fünf Jahre ins Gefängnis, bei den anderen Angeklagten wurden die Strafen zur Bewährung ausgesetzt.

In der Wohnung der Freundin überfallen

Nach Überzeugung der Strafkammer waren die drei Männer im Alter von 19, 31 und 35 Jahren in der Nacht zum 4. Februar vergangenen Jahres bewaffnet und maskiert in die Wohnung der mitangeklagten 25-jährigen Frau in Bergedorf eingedrungen. Dort schlugen, traten und fesselten sie deren 24 Jahre alten Partner.

Die Frau ist Täterin und Opfer zugleich: Sie soll von ihrem damaligen Freund misshandelt und vergewaltigt worden sein. Statt die Polizei zu informieren, erzählte sie einem Ex-Freund davon. Der beschloss schließlich, die Sache selbst zu regeln: Zusammen mit zwei Bekannten überfiel er den Mann nachts und folterte ihn eine Stunde lang in der Bergedorfer Wohnung.

Mit Pistole bedroht und vergewaltigt

Die Täter fesselten ihr Opfer, hielten ihm eine Schreckschusspistole und ein Messer an den Kopf und drohten, er solle Hamburg verlassen - ansonsten würden sie ihn töten. Anschließend vergewaltigten sie ihn anal mit einem Gegenstand und zeichneten das Geschehen mit dem Handy auf.

Die Frau hatte vor Gericht gesagt, sie habe den Plan nicht gekannt. Das nahm ihr die Kammer aber nicht ab. Die Täter konnten nur überführt werden, weil einer von ihnen, ein damals 18-Jähriger, zur Polizei gegangen war und alles gestanden hatte.

