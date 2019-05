Stand: 18.05.2019 16:55 Uhr

Mann stürzt vom Balkon im fünften Stock

In Hamburg-Marmstorf ist am Samstagmittag ein Mann aus dem fünften Stock in die Tiefe gestürzt. Er fiel vom Balkon eines Wohnhauses im Ernst-Bergeest-Weg. Der 37-Jährige hatte sich zuvor aus seiner Wohnung ausgesperrt, in der er sich mit seinem Kleinkind allein aufhielt. Offenbar geriet er daraufhin in Panik und versuchte über einen Nachbarbalkon auf seinen eigenen Balkon klettern, um zu seinem Kind zu gelangen. Der Mann verlor den Halt und stürzte in die Tiefe.

Schwere Verletzungen an der Wirbelsäule

Nachbarn alarmierten die Feuerwehr. Die Rettungskräfte fanden den 37-Jährigen in einem Blumenbeet, er war nicht mehr ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt an Bord brachte den Mann mit schweren Verletzungen an der Wirbelsäule in das Krankenhaus in St. Georg.

Insgesamt war die Feuerwehr mit vielen Kräften vor Ort. Sie brachen die Wohnungstür auf, das Kleinkind wurde von der Polizei in Obhut genommen. Das Alter des Kindes und der Aufenthaltsort der Mutter sind unbekannt.

Schwerer Unfall in Marmstorf NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 18.05.2019 17:00 Uhr Autor/in: Werner Pfeifer







Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.05.2019 | 17:00 Uhr