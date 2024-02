Stand: 26.02.2024 06:45 Uhr Mann stürzt auf UKE-Gelände in Baugrube

Auf dem Gelände des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ist in der Nacht zu Montag ein Mann in eine Baugrube gestürzt. Laut Feuerwehr passierte das Unglück kurz nach Mitternacht. Der 30-Jährige fiel acht Meter in die Tiefe. Höhenretterinnen und -retter der Feuerwehr befreiten ihn. Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

