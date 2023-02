Mann stirbt nach Streit in Hamburger Flüchtlingsunterkunft Stand: 17.02.2023 09:00 Uhr Bei einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft im Hamburger Stadtteil Ohlsdorf sind am Donnerstagabend mehrere Menschen schwer verletzt worden. Ein Beteiligter erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren gegen 22.15 Uhr mehrere Personen in der Unterkunft an der Straße Große Horst in Streit geraten. Dabei wurden drei Menschen schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb einer der Verletzten.

Männer mit Eisenstange geschlagen

Offenbar war bei der Auseinandersetzung ein Mann mit einer Eisenstange auf andere Beteiligte losgegangen. Der Angreifer wurde leicht verletzt und später festgenommen. Der Hintergrund des Streits ist noch unklar. Wie die Polizei mitteilte, werde nun wegen eines Tötungsdelikts ermittelt.

