Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Eidelstedt

Stand: 08.10.2022 14:47 Uhr

Die Feuerwehr wurde am Sonnabendmorgen zu einem Großeinsatz in die Straße Baumacker im Hamburger Stadtteil Eidelstedt gerufen. Dort war ein Feuer in einem achtstöckigen Mehrfamilienhaus ausgebrochen.