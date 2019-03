Stand: 21.03.2019 11:59 Uhr

Mann stirbt bei Feuer in Altona

In der Nähe der Sternbrücke in Hamburg-Altona ist am Donnerstagmorgen ein 60 Jahre alter Mann bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Das Feuer brach in einem Zimmer im Erdgeschoss eines Hauses in der Stresemannstraße aus.

Brand zufällig entdeckt

Feuerwehrleute hatten während der Fahrt zu einem Termin zufällig Rauch entdeckt, der aus den Fensterritzen der Wohnung drang, wie Sprecher Jan Ole Unger sagte. Nachdem Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten in die Wohnung eindrangen und den Brand löschten, fanden sie die Leiche des Mannes. Der Tote lag auf einem Bett. Einen Rauchmelderalarm hatte es offenbar nicht gegeben. Die Wohnung brannte komplett aus.

Staus wegen gesperrter Straße

Die genaue Brandursache muss jetzt die Polizei ermitteln. Möglicherweise war der 60-Jährige mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen. Während des Feuerwehreinsatzes war die Stresemannstraße voll gesperrt. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Altona und im Schanzenviertel.

