Mann stirbt bei Feuer im Schanzenviertel

Im Hamburger Schanzenviertel ist am Donnerstagmorgen ein Mann bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Das Feuer brach in einem Zimmer im Erdgeschoss eines Hauses in der Stresemannstraße aus.

Brand zufällig entdeckt

Feuerwehrleute hatten das Feuer während der Fahrt zu einem Termin zufällig entdeckt, wie Sprecher Jan Ole Unger sagte. Nach dem Aufbrechen der Haustür fanden die Einsatzkräfte einen leblosen Mann in seinem Bett. Die Wohnung brannte komplett aus.

Nach dem Löschen des Feuers ist die Polizei damit beschäftigt, Spuren zu sichern. Die Brandursache ist noch unklar. Die Stresemannstraße ist zwischen Alsenstraße und Max-Brauer-Allee gesperrt.

