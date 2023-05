Stand: 29.05.2023 21:26 Uhr Mann stirbt bei Brand in Rahlstedt

Bei einem Brand in Rahlstedt ist in der Nacht zu Montag ein Mann gestorben. Das Feuer war kurz nach Mitternacht in einem Seniorenzentrum in der Zeller Straße ausgebrochen. Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot bergen, wegen der starken Verbrennungen ist seine Identität noch unklar. Der Leichnam wurde zur Untersuchung in die Rechtsmedizin des Uni-Klinikums Eppendorf gebracht. Derzeit gebe es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, so die Polizei. Die Brandursache ist noch unklar. Das LKA hat die Ermittlungen übernommen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 29.05.2023 | 19:30 Uhr