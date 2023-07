Stand: 23.07.2023 08:40 Uhr Mann stirbt bei Brand in Langenhorn

In Langenhorn ist am Sonnabend bei einem Brand ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, war das Feuer am Abend in einem Reihenhaus in der Straße Siebeneichen ausgebrochen. Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht bekannt.

