Stand: 23.02.2024 17:02 Uhr Mann stirbt bei Brand in Gartenlaube

Bei einem Brand in einer Gartenlaube in Rothenburgsort ist am Freitag ein Mann gestorben. Die Feuerwehr war am Vormittag zu einer Kleingartensiedlung an der Großmannstraße gerufen worden. Als der Brand gelöscht war, entdeckten die Rettungskräfte den schwer verletzten Mann. Er starb wenig später. Die Brandusache ist noch nicht bekannt.

