Stand: 13.06.2022 13:42 Uhr Mann stirbt bei Autounfall in Billbrook - Zeugen gesucht

In Billbrook ist ein 53 Jahre alter Mann am frühen Montagmorgen mit seinem Smart gegen einen Baum gefahren. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr hatte noch versucht, ihn wiederzubeleben. Die Bredowstraße war am Morgen gesperrt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. | Sendedatum NDR 90,3: 13.06.2022 14:00