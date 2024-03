Stand: 10.03.2024 06:49 Uhr Mann stirbt an Stichverletzungen - Verdächtiger festgenommen

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist ein Mann in Hamburg am Sonnabend durch Stichverletzungen getötet worden. Er starb demnach noch am Tatort am Saalehafen, wie die Hamburger Polizei mitteilte. Die Tatwaffe sei ein Messer gewesen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen sagte, wurde unmittelbar nach dem Vorfall ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 10.03.2024 | 08:00 Uhr