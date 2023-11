Stand: 06.11.2023 19:30 Uhr Mann sticht anderen in Billstedt nieder

Am Sonntagabend ist ein Streit auf der Möllner Landstraße in Billstedt eskaliert. Dabei stach ein 27-Jähriger auf einen 52-Jährigen ein. Eine Not-Operation rettete dem Mann das Leben, der Angreifer wurde am Montag festgenommen.

