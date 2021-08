Mann springt aus zweitem Stock eines Mehrfamilienhauses Stand: 13.08.2021 14:21 Uhr In Hamburg-Tonndorf ist am Donnerstagabend ein Mann aus dem Fenster einer Wohnung im zweiten Stock gesprungen. Als Sanitäter ihn versorgen wollten, wehrte sich der 37-Jährige so heftig, dass die Polizei eingreifen musste.

Der Mann stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Nach Angaben eines Polizeisprechers befand er sich in einem Ausnahmezustand und hatte Wahnvorstellungen. Zunächst hatte der 37-Jährige in der Wohnung in der Tonndorfer Hauptstraße einen Bekannten, der zu Besuch war, im Wohnzimmer eingesperrt. Dann sprang er mit dem Zimmerschlüssel aus dem zweiten Stock auf den Gehweg und brach sich dabei beide Füße.

Der Mann hatte Wahnvorstellungen

Als ein Rettungswagen eintraf, wollte der 37-Jährige sich nicht helfen lassen und leistete heftigen Widerstand. Ein Notarzt bestand jedoch darauf, den Verletzten ins Krankenhaus zu bringen - deshalb versuchten Polizisten und Polizistinnen, den 37-Jährigen festzuhalten. Der schrie immer wieder "Die Polizei bringt mich um". Schließlich gelang es den Einsatzkräften, den Mann im Rettungswagen zu fixieren. Nach der Behandlung im Krankenhaus sollte er einem Amtsarzt vorgestellt werden.

