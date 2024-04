Stand: 02.04.2024 18:27 Uhr Mann schwebt nach Schüssen in Hamburg weiter in Lebensgefahr

Der Gesundheitszustand des in Hamburg-St. Georg am Ostersonntag durch Schüsse verletzten Mannes hat sich nach Angaben der Polizei nicht verbessert. Der Mann schwebe weiter in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Hamburg. Der angeschossene Mann war am frühen Ostersonntag in der Nähe des Hauptbahnhofes mit schweren Verletzungen gefunden worden. Die Polizei hofft weiter auf Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu Verdächtigen machen können.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 02.04.2024 | 19:30 Uhr