Mann schmeißt Schottersteine auf S-Bahn-Gleise

Am S-Bahnhof Friedrichsberg in Dulsberg hat ein Mann am Donnerstag Schottersteine geworfen und wollte damit offenbar Bahn-Mitarbeitende treffen. Laut Bundespolizei hat das bei mehr als 60 Zügen zu Ausfällen und Verspätungen geführt. Demnach war der 27-Jährige beim Fahren ohne Fahrschein erwischt worden, anschließend sprang er offenbar nach dem Verlassen der Bahn auf die Gleise und warf die Steine.

