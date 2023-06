Stand: 28.06.2023 06:33 Uhr Mann schießt in die Luft - Polizeieinsatz in Rissen

Spezialeinsätzkräfte der Hamburger Polizei sind am Dienstag wegen Schüssen in Rissen im Einsatz gewesen. In der Wedeler Landstraße war offenbar ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Weil ein Anwohner am frühen Abend seinen Laubbläser benutzt hatte, fühlte sich ein Nachbar gestört - und schoss mit einer Schreckschusspistole vier mal in die Luft. Er wurde vorläufig festgenommen.

