Niendorf: Mann schießt nach Streit durch Tür von Nachbarin Stand: 28.05.2023 10:41 Uhr Nach einem Streit soll ein 48-Jähriger in Hamburg durch die Wohnungstür seiner Nachbarin geschossen haben. Die Tat ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus am Tibarg im Stadtteil Niendorf.

In dem Haus soll es schon öfter zu Streit mit dem 48-Jährigen gekommen sein. Am Samstagabend eskalierte die Situation. Der Mann schoss gegen 21.45 Uhr mit einem Gewehr auf die geschlossene Wohnungstür einer Nachbarin. Die schwangere 24-Jährige wurde durch den Schuss nicht verletzt und wählte sofort den Notruf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Mutmaßlicher Schütze festgenommen

Noch bevor das alarmierte Spezialeinsatzkommando eintraf, nahm eine Streifenwagenbesatzung den Tatverdächtigen in seiner Wohnung fest. Er leistete dabei keinen Widerstand. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Die geschockte 24-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Jetzt ermittelt die Mordkommission.

