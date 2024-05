Stand: 11.05.2024 06:39 Uhr Mann ruft Rettungskräfte und greift sie an

In Billstedt ist am Freitag die Besatzung eines Rettungswagens angegriffen worden. Die Helfer wurden am frühen Abend an den U-Bahnhof Billstedt gerufen. Dort drohte der vermeintliche Patient ihnen dann aber mit Mord und versuchte die Rettungskräfte zu schlagen. Diese setzten einen Notruf ab. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später an der Horner Rennbahn festnehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.05.2024 | 07:00 Uhr