Stand: 12.11.2023 14:19 Uhr Mann raucht Joint vor der Polizeiwache

Im Hamburger Hauptbahnhof hat ein 20-Jähriger Mann in der Nacht zu Sonntag einen Joint geraucht - genau vor der Polizeiwache. Der Cannabis-Geruch zog durch ein offenes Fenster direkt in die Räume des Reviers der Bundespolizei. Als die Beamten und Beamtinnen vor ihm standen, habe er den Joint ausgemacht und ihnen ein weiteres Tütchen mit Marihuana übergeben, so die Bundespolizei. Gegen den Raucher wird jetzt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

