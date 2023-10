Stand: 08.10.2023 14:45 Uhr Mann ohne Fahrschein bedroht und verletzt Kontrolleure

Bei einer Fahrkartenkontrolle ist es in einer S-Bahn der Linie 1 zu einem Zwischenfall gekommen. Ein 27-jähriger Mann ohne Fahrschein bedrohte am frühen Sonnabendmorgen Mitarbeitende des des Sicherheitsdienstes mit dem Tode. Er griff sie an und verletzte einen der Kontrolleure. Im Bahnhof Wandsbeker Chausse wurde der Mann dann von der Bundespolizei festgenommen. Auch dabei wehrte er sich massiv.

