Stand: 06.10.2022 06:00 Uhr Mann nach Streit mit Messer schwer verletzt

In Farmsen-Berne ist ein Mann durch Messerstiche schwer verletzt worden. Er war am Mittwochnachmittag offenbar in einer Wohnung mit zwei anderen Männern in Streit geraten und dann niedergestochen worden. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus, einer der Angreifer konnte festgenommen werden. Worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar.

