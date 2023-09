Stand: 17.09.2023 16:59 Uhr Mann nach Streit auf dem Kiez mit Messer verletzt

Auf St. Pauli ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Laut Polizei soll es sich bei dem Opfer um einen 20-Jährigen handeln, der zuvor vor einem Club auf der Reeperbahn mit einem anderen Mann in Streit geraten war. Dann zog der bislang unbekannte Tatverdächtige ein Messer und stach zu. Laut Polizei erlitt das Opfer Stichverletzungen an Unterarm und an der Schulter. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

