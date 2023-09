Stand: 04.09.2023 21:51 Uhr Mann mit Messer lebensgefährlich verletzt

Ein 30 Jahre alter Mann ist am Montagabend in Hohenfelde niedergestochen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Mann in der Lübecker Straße mit mehreren anderen in einem Kleintransporter gestritten. Dann kam es zu den Messerstichen am Oberkörper. Der mutmaßliche Täter flüchtete in einem Pkw.

