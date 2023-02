Stand: 08.02.2023 08:06 Uhr Mann lässt Benzin in Regenwassersiel ab: Großeinsatz

Ein Autofahrer hat am Dienstagabend einen Großeinsatz an einer Tankstelle in der Cuxhavener Straße ausgelöst. Der Mann hatte versehentlich Benzin statt Diesel getankt. Nach Angaben der Polizei besorgte er sich dann im nahegelegenen Baumarkt einen Schlauch und ließ das Benzin aus dem Tank in ein Regenwassersiel laufen. Zeugen alarmierten die Polizei. Gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Versorger Hamburg Wasser versuchten die Beamtinnen und Beamten den Schaden einzudämmen.

