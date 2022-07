Stand: 09.07.2022 17:35 Uhr Mann kracht in Winterhude mit Auto gegen Wand und stirbt

Bei einem Unfall in einer Tiefgarage in Winterhude ist am Sonnabend ein 78-jähriger Mann gestorben. Wie ein Polizeisprecher sagte, sei der Mann nach dem Einfahren in die Tiefgarage vermutlich mit Vollgas gegen die Wand gerast. Bremsspuren gab es keine. Die Ursache dafür ist noch unklar. | Sendedatum NDR 90,3: 09.07.2022 17:00