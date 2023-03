Stand: 08.03.2023 19:00 Uhr Mann kommt mit fast fünf Promille ins Krankenhaus

Am Bahnhof Harburg ist am späten Dienstagabend ein Mann mit einem Alkoholwert von fast fünf Promille aufgegriffen worden. Der 50-Jährige war einer Streife der Bundespolizei aufgefallen. Der Mann war völlig orientierungslos und konnte nicht mehr alleine laufen. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

