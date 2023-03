Stand: 27.03.2023 19:11 Uhr Mann kommt mit Schussverletzung ins Krankenhaus

Auf der Veddel ist ein Mann am Montagnachmittag durch eine Schusswaffe verletzt worden. Eine andere Person hatte ihn in ein Krankenhaus in Wilhelmsburg gebracht, sei dann aber laut Polizei verschwunden. Der Verletzte wollte den Beamtinnen und Beamten in der Klinik nicht sagen, wie es zu der Verletzung kam. Die Polizei durchsuchte wenig später die Umgebung eines Eiscafés an der Veddeler Brückenstraße. Dort hatte es offenbar einen Streit gegeben, worum es dabei ging, ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 27.03.2023 | 19:00 Uhr