Stand: 03.12.2024 19:06 Uhr Mann in St. Georg überfallen und ausgeraubt

In Sankt Georg ist am Montag ein 65-jähriger Mann am Abgang zur U-Bahn "Hauptbahnhof" überfallen und geschlagen worden. Die Täter verschwanden mit seiner Geldbörse. Sie sind flüchtig. Einige Passanten leisteten Erste Hilfe und verständigten den Polizeinotruf. Die Polizei sucht jetzt Zeuginnen oder Zeugen, die den Vorfall am Julius-Kobler-Weg gesehen haben.

