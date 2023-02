Stand: 05.02.2023 17:07 Uhr Mann in St. Georg mit Messer schwer verletzt

Ein unbekannter Mann hat einem 34-Jährigen am Sonntagmorgen in St. Georg mit einem Messer ins Gesicht und in den Halsbereich gestochen. Das Opfer kam in ein Krankenhaus, der Täter floh. Jetzt ermittelt die Mordkommission und sucht Zeugen und Zeuginnen. Der mutmaßliche Täter ist 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und trug eine eine Jacke mit Fellkragen, Jeans und einem braunen Schal.

