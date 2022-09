Stand: 16.09.2022 15:45 Uhr Mann in Shisha-Bar erschossen: Öffentlichkeitsfahndung und Belohnung für Hinweise

Am 27. Juli ist in einer Shisha-Bar in Hohenfelde ein Mann erschossen worden. Nach zwei tatverdächtigen Männern wird per Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft zusätzliche eine Belohnung ausgelobt. 5.000 Euro gibt es für Hinweise, die zur Ergreifung der Tatverdächtigen führen.

