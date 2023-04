Stand: 16.04.2023 07:28 Uhr Mann in Harburg niedergestochen

In Hamburg-Harburg ist am späten Sonnabend ein Mann niedergestochen worden. Er schwebt nach Angaben der Hamburger Polizei in Lebensgefahr. Der Schwerverletzte wurde gegen 21.30 Uhr mit Stichverletzungen aufgefunden. Zu den Hintergründen machte die Polizei keine Angaben.



