Stand: 17.06.2023 06:00 Uhr Mann in Harburg nach Streit tödlich verletzt

In Harburg ist ein Mann bei einem Streit offenbar angegriffen und tödlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben hatte es am späten Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache eine Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und einem oder mehreren Tätern gegeben. Der Mann starb wenig später noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Die Hintergründe und wie der Mann ums Leben kam, sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 17.06.2023 | 06:30 Uhr