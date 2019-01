Stand: 16.01.2019 09:49 Uhr

Mann in Harburg getötet: Mordkommission ermittelt

Nach dem Tod eines 48 Jahre alten Mannes in Hamburg-Harburg hat die Mordkomission die Ermittlungen übernommen. Passanten hatten am Dienstagabend einen Streifenwagen gestoppt, nach dem sie in der Fußgängerzone Lüneburger Straße den schwerverletzten Mann entdeckt hatten. Sofort wurde ein Notarzt der Feuerwehr alarmiert.

Ermittlungen nach Gewaltverbrechen in Harburg NDR 90,3 - 16.01.2019 10:00 Uhr Nach dem Tod eines 48-Jährigen in Harburg hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Der Mann war Mittwochabend schwerverletzt gefunden worden und starb später in einer Klinik.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

An Folgen der Verletzungen gestorben

Der 48-Jährige wies mehrere Verletzungen durch Messerstiche auf und er war offenbar auch mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen worden. Als die Feuerwehr eintraf, war der Mann noch bei Bewusstsein. Er wurde in die Asklepios Klinik Harburg eingeliefert. Dort starb er wenig später an den Folgen seiner Verletzungen.

Nach Informationen von NDR 90,3 soll es sich um einen Harburger Apotheker handeln. Ob der Mann in einer der zahlreichen Apotheken in der Lüneburger Straße gearbeitet hat, ist bisher nicht bekannt. Die Mordkommission hat den Tatort noch in der Nacht abgesperrt und untersucht. Ermittelt wird jetzt wegen eines Tötungsdelikts.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.01.2019 | 10:00 Uhr