Mann in Hamburg zeigt Geschlechtsteil und bedroht Passanten

Stand: 30.07.2023 16:24 Uhr

Ein 29-Jähriger hat sich am Sonnabend an den Hamburger S-Bahnhöfen Landungsbrücken und Altona vor Fahrgästen entblößt und Passagiere mit einem Messer bedroht. Das teilt die Polizei am Sonntag mit.