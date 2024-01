Mann in Hamburg-Neuallermöhe niedergestochen

Stand: 21.01.2024 11:03 Uhr

In Hamburg-Neuallermöhe hat eine Passantin am Sonnabend einen stark blutenden Mann entdeckt. Er lag an einer Bushaltestelle im Karl-Rüther-Stieg. Die Mordkommission ermittelt wegen versuchter Tötung.