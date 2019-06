Stand: 28.06.2019 06:30 Uhr

Mann in Hamburg-Lohbrügge erschossen

In Hamburg-Lohbrügge ist am Donnerstagabend ein Mann erschossen worden. Die Polizei konnte nach eigenen Angaben kurz darauf zwei Männer in der Nähe des Tatortes festnehmen, 41- und einen 43-Jährigen. Der mutmaßliche Täter, ein 28-Jähriger, stellte sich kurz darauf mit der Tatwaffe an der Wache in Lohbrügge.

Hintergründe unklar

Zeugen hatten einen Streit zwischen drei Männern und dem späteren Opfer beobachtet. Ihren Aussagen zufolge fielen gegen 19 Uhr Schüsse auf einem großen Parkplatz am Lohbrügger Markt - nur einen Steinwurf vom Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr und der Grundschule Leuschnerstraße entfernt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein Notarzt eingeflogen. Doch der konnte nur noch den Tod des Opfers feststellen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Mann am Lohbrügger Markt erschossen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 27.06.2019 21:00 Uhr Großer Polizei-Einsatz am Donnerstagabend am Lohbrügger Markt: Dort wurde ein Mann erschossen. Die Polizei nahm zwei Männer fest.







