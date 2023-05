Stand: 18.05.2023 10:47 Uhr Mann in Gleisbett: U1 zwischenzeitlich gestoppt

Am Bahnhof Alter Teichweg in Dulsberg ist am Donnerstagvormittag ein Mann ins Gleisbett der U1 gefallen. Die U-Bahnen wurde daraufhin gestoppt. Der Mann kletterte alleine wieder auf den Bahnsteig und lief weg. Nach gut 20 Minuten konnte die U1 wieder fahren.

