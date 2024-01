Stand: 29.01.2024 12:47 Uhr Mann in Flüchtlingsunterkunft getötet: Angeklagte beteuern Unschuld

Wie ist ein 61-Jähriger im Februar 2023 in einer Flüchtlingsunterkunft in Ohlsdorf ums Leben gekommen? Das versucht das Hamburger Landgericht seit Monaten aufzuklären. Am Montag beteuerten die beiden angeklagten Mitbewohner des Mannes erneut ihre Unschuld, einer unter Tränen. Beide sagten, sie hätten damals nur helfen und einen Streit zwischen dem 61-Jährigen und einem anderen Mann schlichten wollen. Der 61-Jährige war mit einer Metallstange und Fußtritten am Kopf so schwer verletzt worden, dass er verstarb. Die Staatsanwältin forderte für die Angeklagten zehn Jahre Haft. Das Urteil soll in der kommenden Woche verkündet werden.

