Stand: 02.11.2023 17:39 Uhr Mann in Eidelstedt mit Maschinenpistole bedroht

Ein 34-jähriger Mann ist am Mittwochabend vor einer Sportsbar in Eidelstedt mit einer Maschinenpistole bedroht worden. Die Polizei konnte kurz darauf drei Männer in Bahrenfeld festnehmen und die Waffe in einem Auto sicherstellen. Zudem durchsuchten die Beamtinnen und Beamten mehrere Wohnungen. Dabei fanden sie weitere Maschinenpistolen und Munititon. Zu den Hintergründen ist bisher nichts bekannt. Die drei Tatverdächtigen kamen vor den Haftrichter.

