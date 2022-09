Stand: 16.09.2022 16:24 Uhr Mann in Billstedt mit Stichwaffe verletzt: Mutmaßlicher Täter stellt sich

Nach einem Angriff auf einen 35-Jährigen in Billstedt mit einer Stichwaffe hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt. Der 37-Jährige sei am Donnerstagmorgen auf einer Polizeiwache erschienen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Beschuldigte soll am Mittwochabend in einem Hinterhof auf eine Gruppe von drei Männern zugegangen sein und einem von ihnen unvermittelt in den Bauch gestochen haben. Der 35-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Tatwaffe sei nicht gefunden worden, sagte der Sprecher.

