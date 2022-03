Stand: 31.03.2022 17:26 Uhr Mann in Bar niedergeschlagen und bestohlen: Prozess

Zwei Jahre ist es her, dass zwei Männer in einer Bar auf St. Pauli einen Gast niedergeschlagen haben und mit seinerm Portemonnaie, in dem sich 150 Euro befanden, geflohen waren. Nun muss sich einer der mutmaßlichen Täter wegen Raubes und Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten. Der mutmaßliche Mittäter des 38-Jährigen ist bereits für die Tat verurteilt worden. Das Opfer was damals zunächst bewusstlos, wurde im Gesicht verletzt und verlor drei Zähne. Der Mann konnte wegen einer Corona-Infektion am Donnerstag nicht vor Gericht aussagen. | Sendedatum NDR 90,3: 31.03.2022 17:00

